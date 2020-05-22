В Мангистау незаконно добыли нефть на сумму более полмиллиарда тенге

Актау. 21 мая. Kazakhstan Today - Более 3 тысяч тонн нефти на сумму свыше полмиллиарда тенге незаконно добыли в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по факту транспортировки, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, сообщает "Хабар 24"

В ходе следствия установлено, что с августа 2019 года ТОО "SK Petroleum" с месторождения "Северный Карамандыбас" в нефтеналивные базы города Жанаозена было отгружено в общем количестве 3441,408 тонны сырой нефти. Согласно заключению специалиста, среднерыночная стоимость незаконно добытой сырой нефти ТОО "SK Petroleum" в объеме 3367,056 метрических тонн составила 581 724 571 тенге. На вышеуказанный объем сырой нефти с санкции суда наложен арест.

В ходе досудебного расследования вина директора SK Petroleum полностью доказана.

Деяния виновных лиц квалифицированы по статьям 197 (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), 214 (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) УК РК.

20 апреля 2020 года уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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