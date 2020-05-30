Стали известны подробности задержания членов двух ОПГ

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Стали известны подробности спецоперации КНБ и МВД в Алматы и Алматинской области по задержанию членов двух ОПГ, передает Kazakhstan Today.

Бывший участник одной из банд рассказал, чем занимались организованные преступные группировки, членов которой задержали, сообщает телеканал КТК

На кадрах, которые накануне распространила пресс-служба КНБ, толпа молодых людей в Талдыкоргане избивает мужчину посреди дороги. Их даже не беспокоит, что вокруг много свидетелей. Потом они пытаются затолкать свою жертву в багажник. По материалам дела, это совсем не рядовая драка. Так члены банды "Макар" мстили конкурентам из ОПГ "Чаиковская" за то, что те повздорили с их лидером.

Я состоял в группировке у Сексенбаева Оспана. Нашли Уалихана Мусанова. Он был близким другом Амира Чаикова, он тоже состоял в группировке. Мы без разговоров по приказу Оспана избили его. Избили до такой степени, что он не знал, что делать. И даже не смог убежать. Мы его хотели украсть, загрузить в багажник. Мы его загрузили в багажник, но он сопротивлялся. В этот момент приехали правоохранительные органы и нас задержали", - сказал бывший член ОПГ "Макар".

По его словам, он не мог ослушаться главаря банды.

Нам сказали, что в машине нашли обрез, ружье. Я не знал, что ружье чье-то, и по приказу Оспана Сексенбаева я взял вину на себя. Я сейчас жалею, что я взял эту вину на себя. Они мне сказали, что помогут, до суда дело не дойдет, финансово помогут моей семье, моей матери помогут, но никакой помощи не было. За что я сейчас отбываю наказание в исправительном учреждении", - говорит бывший член ОПГ "Макар".

После той стычки "Чаиковская" группировка нанесла ответный удар. В Алматинском баре они избили двух своих врагов.

Они в ответку показали, что они тоже сильные ребята. Избили Рому и Ернура в городе Алматы, в "Бла-бла" баре. Они избили их, и тем самым они хотели показать, что они тоже неслабые ребята, что они не боятся нас. После этого переросло еще больше. Друг друга избивали, стычки всякие, звонки, угрозы были", - рассказал задержанный.

Сообщается, что члены ОПГ устраивали кровавые бандитские разборки с перестрелками на улицах, наводя страх и ужас.

По оперативным данным, у преступников было много незаконных планов. Но их разрушили сотрудники КНБ и МВД - подозреваемых задержали в Алматы и Алматинской области . У многих нашли целый арсенал: автоматы, пистолеты, обрезы, боеприпасы. Все сейчас в изоляторах ждут суда.

Эта битва ОПГ, живущих по воровским понятиям, велась не только для того, чтобы показать, кто сильнее. На самом деле бандиты устроили передел сфер криминального влияния. За какие источники обогащения они боролись, выясняется", - говорится в сюжете.

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