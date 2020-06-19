Жительница Мангистауской области отдала новорожденного ради погашения кредитов

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Жительница Мангистауской области отдала своего новорожденного ребенка в обмен на погашение кредитов, передает Kazakhstan Today.

В полицию Мангистауской области обратилась женщина по факту невозврата ее ребенка. Установлено, что заявительница в мае передала своего новорожденного сына малознакомой женщине для усыновления, взамен последняя должна была погасить кредит в двух банках на сумму 907 тыс. тенге, но не выполнила обещание", - сообщает Polisia.kz .

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 128 УК (Торговля людьми). Обе стороны находятся под подпиской о невыезде.

В полиции отметили, что в Казахстане в середине июня проведена широкомасштабная операция "STOP трафик". Полицейские выявили факт торговли несовершеннолетним, три факта лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, четыре - торговли людьми, девять фактов вовлечения в занятие проституцией, 37 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.

Кроме того, зарегистрировано 15 фактов предоставления помещений для занятия проституцией и сводничества и 155 - приставаний к гражданам, связанных с интимными услугами и попрошайничеством. По ним составлены административные протоколы.

В ходе операции "STOP трафик" полицией установлено 17 потерпевших, которым будет оказана необходимая помощь НПО и организациями, оказывающими специальные социальные услуги. Работа в данном направлении продолжается.

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