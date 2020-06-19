Система Orphus

Жительница Мангистауской области отдала новорожденного ради погашения кредитов

18.06.2020, 15:59 7993
Жительница Мангистауской области отдала новорожденного ради погашения кредитов
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Жительница Мангистауской области отдала своего новорожденного ребенка в обмен на погашение кредитов, передает Kazakhstan Today.
 

В полицию Мангистауской области обратилась женщина по факту невозврата ее ребенка. Установлено, что заявительница в мае передала своего новорожденного сына малознакомой женщине для усыновления, взамен последняя должна была погасить кредит в двух банках на сумму 907 тыс. тенге, но не выполнила обещание", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 128 УК (Торговля людьми). Обе стороны находятся под подпиской о невыезде.
 
В полиции отметили, что в Казахстане в середине июня проведена широкомасштабная операция "STOP трафик". Полицейские выявили факт торговли несовершеннолетним, три факта лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, четыре - торговли людьми, девять фактов вовлечения в занятие проституцией, 37 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. 
 
Кроме того, зарегистрировано 15 фактов предоставления помещений для занятия проституцией и сводничества и 155 - приставаний к гражданам, связанных с интимными услугами и попрошайничеством. По ним составлены административные протоколы. 
 
В ходе операции "STOP трафик" полицией установлено 17 потерпевших, которым будет оказана необходимая помощь НПО и организациями, оказывающими специальные социальные услуги. Работа в данном направлении продолжается.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая