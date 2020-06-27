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Госаудитор подозревается в получении взятки за положительный отчет по аудиту

26.06.2020, 16:51 6805
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Аудитор департамента внутреннего государственного аудита Нур-Султана подозревается в получении взятки в $15 тыс. за составление положительного отчета по аудиторской проверке, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой города Нур-Султан осуществляется досудебное расследование по факту получения взятки в размере более 15 тыс. долларов США аудитором департамента внутреннего государственного аудита города Нур-Султана.
 
По информации антикоррупционной службы, он подозревается в получении взятки от должностных лиц Государственной академической филармонии акимата города за составление положительного отчета по аудиторской проверке.
 
Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
 

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.

 

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