Госаудитор подозревается в получении взятки за положительный отчет по аудиту

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Аудитор департамента внутреннего государственного аудита Нур-Султана подозревается в получении взятки в $15 тыс. за составление положительного отчета по аудиторской проверке, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой города Нур-Султан осуществляется досудебное расследование по факту получения взятки в размере более 15 тыс. долларов США аудитором департамента внутреннего государственного аудита города Нур-Султана.

По информации антикоррупционной службы, он подозревается в получении взятки от должностных лиц Государственной академической филармонии акимата города за составление положительного отчета по аудиторской проверке.

Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.

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