Пьяный водитель, сбивший насмерть школьницу, получил условный срок

Павлодар. 22 июля. Kazakhstan Today - Пьяный водитель, насмерть сбивший школьницу в Павлодарской области, получил 2,5 года лишения свободы условно, передает Kazakhstan Today.

Михайлиди признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным", - говорится в приговоре уголовного суда Иртышского района.





Дело рассматривали в режиме видеоконференцсвязи. По словам родных погибшей школьницы, процесс длился не более получаса, а решение суда их шокировало, сообщает "Первый канал Евразия"

Погибшей девушке было 17 лет. Виновным оказался сын местного бизнесмена, лишенный права управлять автомобилем. Более того, находившийся в алкогольном опьянении.

Отмечается, что районные полицейские дважды закрывали уголовное дело за отсутствием состава преступления. Не была проведена трасологическая экспертиза, чтобы выяснить скорость движения машины в момент столкновения. За правду приняли слова пьяного водителя и его приятеля-пассажира. По словам водителя и его приятеля-пассажира, они ехали с допустимой скоростью.

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