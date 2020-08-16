В Алматы сотрудников полиции и прокурора подозревают в получении взятки

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - В Алматы начато расследование в отношении сотрудников полиции и прокурора по подозрению в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

15 августа Антикоррупционной службой Алматы совместно с сотрудниками внутренней безопасности прокуратуры города изобличены инспекторы ОАП УП Алмалинского района ДП Алматы и прокурор отдела прокуратуры этого же района в незаконном получении денежных средств в сумме 200 000 тенге у гражданина Б. за непривлечение к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре города.

По данному факту начато досудебное расследование и проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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