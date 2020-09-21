Жительница Акмолинской области угнала машину и разбила ее

Кокшетау. 20 сентября. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские начали уголовное дело в отношении девушки, которая угнала машину и разбила ее, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что 17 сентября в дежурную часть Атбасарского райотдела поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что его знакомая угнала автомобиль Volkswagen Golf.

Незамедлительно информация об угнанном транспорте была передана всем нарядам и экипажам батальона патрульной полиции, на территории города ввели план "Перехват".

Через некоторое время стражи порядка установили, что машина разбита и находится по улице Джамбула в обрыве глубиной 1,5 метра. Сумма ущерба составила 1,3 млн тенге.

Подозреваемая после произошедшего покинула машину и пошла домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли 29-летнюю девушку, которая рассказала, что хотела сходить в магазин. Увидев ключи в замке зажигания, оставленные владельцем автотранспорта, она решила прокатиться и приехать обратно. Однако все пошло не по плану, девушка съехала с дороги и серьезно повредила машину. Испугавшись, она бросила машину и покинула место аварии.

В отношении девушки начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Как отмечают полицейские, в большинстве случаев сами автолюбители халатно относятся к своему имуществу и не соблюдают элементарные меры безопасности. Все это играет на руку злоумышленникам, в поле зрения которых оказываются машины, не оборудованные противоугонной автосигнализацией или оставленные владельцами на ночь во дворах домов.

Стражи порядка рекомендуют принять необходимые меры по обеспечению сохранности своего автотранспорта, ставить транспорт на ночное время в гараж или на охраняемую автостоянку. Также, оставляя автомобиль в неохраняемом месте даже на непродолжительное время, необходимо всегда проверять, заперты ли двери, окна, а также исправна ли сигнализация.

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