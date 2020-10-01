В Актюбинской области начали расследование по делу компании Qnet

Актобе. 30 сентября. Kazakhstan Today - Департамент экономических расследований по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении компании Qnet, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что компания предлагает зарегистрироваться в качестве независимого представителя путем покупки товаров в виде бижутерии, а также бесплатных туристических путевок за рубеж и бытовых товаров на сумму около $2000. Для получения прибыли клиенту предлагается привлечь двух новых участников, которые также обязаны приобрести вышеуказанные товары, за что компания обещает еженедельную прибыль в размере около $1000", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для привлечения новых клиентов компания Qnet активно проводит рекламу в социальных сетях, на интернет-ресурсах.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Как ранее сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, компания Qnet имеет все признаки финансовой пирамиды. В отношении ее представителя уже заведено 20 уголовных дел

В настоящее время в отношении представителя компании Qnet расследуется 20 уголовных дел по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Потерпевшими признаны 220 человек. Сумма установленного материального ущерба составляет 160 млн тенге", - сказал Адилов. Он уточнил, что в Малайзию, где находится головной офис компании, направлено международное следственное поручение.

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