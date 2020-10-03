Система Orphus

В Актау оглашен приговор в отношении участников ОПГ "ТТС"

02.10.2020 10720
В Актау оглашен приговор в отношении участников ОПГ "ТТС"
Актау. 2 октября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по громкому делу в отношении лидера и участников ОПГ "ТТС", передает Kazakhstan Today.
 
Лидера указанной ОПГ Рзабека Жексенбаева приговорили к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, сообщает Tumba.kz.
 
Члены ОПГ Досан Бимырза и Ернур Зорбай получили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.
 
Основные фигуранты по делу осуждены по семи общеуголовным статьям Уголовного кодекса, среди которых "Покушение на убийство", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Вымогательство", "Похищение человека", "Хулиганство", совершенные в составе организованной преступной группы, и иные.
 
Ранее сообщалось, что на судебном заседании по делу ОПГ "ТТС" прозвучали громкие заявления свидетелей и потерпевших. В частности, заявлялось, что за гибель при разборках члена группировки её лидер требовал 5 млн тенге с противоборствующей группы.
 
Напомним, в июле 2019 года сотрудниками КНБ и МВД РК задержаны лидер и члены особо опасных ОПГ, действовавших на территории Мангистауской области. Тогда из незаконного оборота были изъяты 15 единиц огнестрельного оружия, среди которых АК-74, пистолет системы "ТТ", револьверы и обрезы охотничьих ружей.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая