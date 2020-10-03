В Актау оглашен приговор в отношении участников ОПГ "ТТС"

Актау. 2 октября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по громкому делу в отношении лидера и участников ОПГ "ТТС", передает Kazakhstan Today.

Лидера указанной ОПГ Рзабека Жексенбаева приговорили к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, сообщает Tumba.kz

Члены ОПГ Досан Бимырза и Ернур Зорбай получили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Основные фигуранты по делу осуждены по семи общеуголовным статьям Уголовного кодекса, среди которых "Покушение на убийство", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Вымогательство", "Похищение человека", "Хулиганство", совершенные в составе организованной преступной группы, и иные.

Ранее сообщалось, что на судебном заседании по делу ОПГ "ТТС" прозвучали громкие заявления свидетелей и потерпевших. В частности, заявлялось, что за гибель при разборках члена группировки её лидер требовал 5 млн тенге с противоборствующей группы.

Напомним, в июле 2019 года сотрудниками КНБ и МВД РК задержаны лидер и члены особо опасных ОПГ, действовавших на территории Мангистауской области. Тогда из незаконного оборота были изъяты 15 единиц огнестрельного оружия, среди которых АК-74, пистолет системы "ТТ", револьверы и обрезы охотничьих ружей.

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