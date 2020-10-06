В Атырау спецназ пресек деятельность подпольного казино

Организаторы на постоянной основе в нарушение режима карантина в период пандемии осуществляли незаконный игорный бизнес в виде подпольного казино, вовлекая для этих целей игроков. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: специальное полотно, игральные карты, фишки для игры в покер "Техас Холдем", подставки для фишек и т.д.", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Игральные фишки приобретались путем перевода денежных средств на карты "Каспи Голд", принадлежащих организаторам подпольного казино.
По данному факту зарегистрировано досудебное производство по части 1 статьи 307 УК РК.
Проводятся следственные мероприятия.
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