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В Атырау спецназ пресек деятельность подпольного казино

05.10.2020 8965
В Атырау спецназ пресек деятельность подпольного казино
Атырау. 5 октября. Kazakhstan Today - По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий ДЭР по Атырауской области с привлечением отряда специального назначения "Беркут" пресечена деятельность подпольного казино, расположенного в VIP зале кафе "Бомонд", передает Kazakhstan Today. 
 

Организаторы на постоянной основе в нарушение режима карантина в период пандемии осуществляли незаконный игорный бизнес в виде подпольного казино, вовлекая для этих целей игроков. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: специальное полотно, игральные карты, фишки для игры в покер "Техас Холдем", подставки для фишек и т.д.", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

 
Игральные фишки приобретались путем перевода денежных средств на карты "Каспи Голд", принадлежащих организаторам подпольного казино. 
 
По данному факту зарегистрировано досудебное производство по части 1 статьи 307 УК РК.
 
Проводятся следственные мероприятия.
 

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