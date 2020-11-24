Двое жителей Сарыагаша приговорены к условным срокам за сбыт фальшивых евро

Ранее сотрудники департамента экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей города Сарыагаша при сбыте 3 фальшивых купюр номиналом 500 евро взамен на 350 тыс. тенге, сообщили в Комитете по финмониторингу.
Приговором Сарыагашского районного суда Сапаров и Жанизакова признаны виновными по части 1 статьи 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и приговорены к 2,5 года и 2 годам лишения свободы условно.
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