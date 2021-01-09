В Алматы осудили членов преступной группы, выписавших фиктивные счета-фактуры на 6 млрд тенге

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК завершено досудебного расследование в отношении преступной группы в составе трех лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, передает Kazakhstan Today.

Следствием установлено, что данные лица в период с 2017 по 2019 годы оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные им 7 коммерческих компаний на общую сумму более 6 млрд тенге. Тем самым совершили правонарушение в сфере экономической деятельности с причинением особо крупного ущерба государству, действуя в группе лиц по предварительному сговору", - сообщили в комитете.

Приговором Турксибского районного суда города Алматы все трое признаны виновными по части 3 статьи 28, части 5 статьи 29, части 3 статьи 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и им назначено наказание в виде лишения свободы со сроком от 2,6 до 3 лет, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

Подсудимым меру процессуального принуждения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении" отменили, и они взяты под стражу из зала суда.

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