Организаторов нелегальной миграции из Узбекистана в Казахстан задержали в Туркестанской области

Туркестан. 10 марта. Kazakhstan Today - Канал нелегальной миграции пресекли полицейские Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщает Polisia.kz

В дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение о том, что местные жители за вознаграждение переправляют нелегалов из Республики Узбекистан в Республику Казахстан. Для выявления и задержания подозреваемых, причастных к незаконной миграции, в районном отделе создали специальную группу. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и с поличным задержали двух жителей Келесского района, которые пытались перевезти нелегала из Узбекистана.

Задержанными оказались двое местных жителей, проживающие недалеко от границы. При обыске оперативники обнаружили и в качестве вещественных доказательств изъяли наличные деньги. Выяснилось, что двое злоумышленников за свои услуги получили от иностранца 20 тысяч тенге. Проводится досудебное расследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Организация незаконной миграции". За незаконное пересечение границы в отношении граждан Узбекистана проводится досудебное расследование по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

По мнению полицейских, преступление имело организованный характер. Каждый из правонарушителей выполнял свою роль и возложенные на него обязанности. Один находил лиц, желающих незаконно пересечь границу, другой тайно переправлял иностранцев через границу. В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской. Следствие продолжается. Полицейскими выясняются все обстоятельства дела и причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

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