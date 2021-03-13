Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде жилого дома в Актобе

Актобе. 12 марта. Kazakhstan Today - 6 марта на пульт 102 поступила информация о том, что на четвертом этаже подъезда многоэтажного дома по улице Оспанова лежит мужчина с ножевыми ранениями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", прибывшие на место полицейские обнаружили тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По горячим следам был задержан 32-летний подозреваемый.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчины, находясь в доме, распивали спиртные напитки и во время возникшей ссоры подозреваемый ударил несколько раз ножом в собутыльника.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в ИВС УП Актобе. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

В ночь на 8 марта в результате конфликта 37-летний мужчина был застрелен из ружья в Костанае. Подозреваемым в убийстве оказался сотрудник полиции.

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