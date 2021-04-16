Бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане подозревают в госизмене

БИШКЕК. 15 АПРЕЛЯ - Экс-главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова задержали по подозрению в государственной измене, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ГКНБ КР распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, вторым - экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщается, пишет 24.kg.

На заседании жогорку кенеша депутат Гульшат Асылбаева заявила, что Марат Токтоучиков не является ни лидером, ни членом правления казахской диаспоры в Кыргызстане. По ее словам, лидером объединения является она сама - с 2018 года возглавляет Ассоциацию казахов в КР.

Просим СМИ не выкладывать непроверенную информацию и не проводить параллели между общественной организацией и инцидентом. Еще одна просьба - не акцентировать внимание на национальности задержанного, не бросать тень на нашу организацию, в состав которой входят достойные люди. Плохие люди бывают в любом народе, и это не зависит от национальности", - сказала Гульшат Асылбаева.

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