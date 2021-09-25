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Биртанову вновь отказали в замене домашнего ареста на подписку о невыезде

24.09.2021, 14:09 5023
Биртанову вновь отказали в замене домашнего ареста на подписку о невыезде
Фото: ktk.kz
НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову вновь отказали в замене домашнего ареста на подписку о невыезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Судья судебной коллегии по уголовным делам суда столицы Мурат Солтыбаев отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова об отмене ранее вынесенного постановления о продлении домашнего ареста до 14 ноября. Это было сделано для того, чтобы стороны успели ознакомиться с материалами уголовного дела. Адвокаты с данным решением суда не согласились и настаивают на том, что их подзащитному нельзя ограничивать свободу", - сообщает телеканал КТК.


В частности, адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко заявил, что содержание под домашним арестом противоречит закону, и сослался на статью 136 УПК.  

Уголовно-процессуальное законодательство призывает использовать меру пресечения лишь в исключительных случаях, когда подозреваемый может скрыться, препятствовать, заниматься преступной деятельностью", - подчеркнул адвокат. 


Известно, что адвокаты экс-министра подали апелляцию. 
 
 
Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. 

Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге", - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. 


Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 
 

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