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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову вновь отказали в замене домашнего ареста на подписку о невыезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судья судебной коллегии по уголовным делам суда столицы Мурат Солтыбаев отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова об отмене ранее вынесенного постановления о продлении домашнего ареста до 14 ноября. Это было сделано для того, чтобы стороны успели ознакомиться с материалами уголовного дела. Адвокаты с данным решением суда не согласились и настаивают на том, что их подзащитному нельзя ограничивать свободу", - сообщает телеканал КТК .





В частности, адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко заявил, что содержание под домашним арестом противоречит закону, и сослался на статью 136 УПК.





Уголовно-процессуальное законодательство призывает использовать меру пресечения лишь в исключительных случаях, когда подозреваемый может скрыться, препятствовать, заниматься преступной деятельностью", - подчеркнул адвокат.





Известно, что адвокаты экс-министра подали апелляцию.

Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения.





Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге", - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.





Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

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