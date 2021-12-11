Бензин пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата

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НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция изучает информацию об угрозе срыва авиаперевозок, опубликованную в казахстанских СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД.

"В настоящее время следственным управлением департамента полиции на транспорте по факту об угрозе срыва авиаперевозок проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщили в полиции.

"Иная информация по материалам досудебного расследования не подлежит разглашению", - отметили в департаменте.

Штраф по статье доходит до 3 тыс. МРП, что составляет 8 751 000 тенге. Либо нарушителю грозят исправительные или общественные работы на срок до 800 часов. За статью также предусмотрено уголовное наказание сроком до 3 лет.

Ранее в Минэнерго заявили о дефиците авиатоплива.

Напомним, 1 октября Air Astana сообщила о критическом уровне запасов топлива на балансе авиакомпании. 28 октября в аэропорту Алматы ограничили заправку самолетов. В Минэнерго заявили, что дефицит топлива возник из-за отечественных НПЗ, которые не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом.



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