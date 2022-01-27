Еще одного бывшего директора ФК "Иртыш" осудили за налоговые махинации

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ПАВЛОДАР. 26 ЯНВАРЯ - Экс-директора общественного фонда футбольного клуба "Иртыш" Жанайдара Дюсембаева осудили за неуплату налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 245 УК ("Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций"), назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях на три года", - говорится в приговоре, вынесенном в суде №2 Павлодара, сообщает Pavlodarnews.kz.
В соответствии с законом "Об амнистии" срок и размер основного наказания сокращен до 1,5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В период с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018-го ОФ ФК "Иртыш" предоставил в налоговый комитет декларации с искаженными данными. В госбюджет не были уплачены индивидуальный и социальный налоги - 248 419 610 тенге", - пишет Pavlodarnews.kz.
По информации источника, задолженность образовалась из-за того, что зарплата игроков основного состава ФК "Иртыш" в разы превышала ту, что была в утвержденной на 2017-2018 годы смете расходов.
Жанайдар Дюсембаев дал устное указание главбуху внести в налоговые декларации ОФ искаженные сведения о доходах и расходах, а также занизить сумму заработной платы игроков основного состава", - сообщает сайт.
Подсудимый в суде свою вину не признал и просил его оправдать.
Напомним, в мае этого года другого экс-директора футбольного клуба "Иртыш" Серика Умарханова приговорили к году лишения свободы за неуплату налогов на 193 млн тенге.