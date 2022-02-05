Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане

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В выявленном в Чуйской области тайнике обнаружены огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова в разобранном виде, несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 мм от автомата Калашникова и 9-миллиметрового калибра от ПМ, сообщает 24.kg.
Кроме того, в тайнике обнаружены казахстанский государственный автомобильный номерной знак, предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств. По предварительным данным, обнаруженные оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений. Устанавливаются происхождение обнаруженного оружия и лица, организовавшие схрон", - рассказали в пресс-службе Государственного комитета госбезопасности Кыргызстана.