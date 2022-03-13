Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау

АЛМАТЫ. 11 МАРТА - В Алматы за мошенничество задержана 22-летняя гражданка И. Она обманывала клиентов одного из банков второго уровня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанная изначально устроилась на работу в банк в качестве стажера с преступным умыслом. В ее обязанности входило оказание помощи клиентам по установке мобильного приложения в смартфоны и прикреплению к ресурсу банковских карт, сообщает Polisia.kz

В некоторых случаях злоумышленница создавала личные кабинеты через свой смартфон, мотивируя это тем, что камера клиента не поддерживает видеопроверку. Это позволяло в ходе настройки делать скриншоты с личными данными пользователей.

После, пользуясь личными данными и паролями клиентов, девушка заходила в приложение и снимала со счетов деньги. Нередко переводила средства на карты третьих лиц", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК. Ее личность проверяется на причастность к другим противоправным действиям.