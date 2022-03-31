В Карагандинской области задержали преступную группу из 10 человек, занимавшуюся сбытом наркотиков

Фото: Depositphotos
По данным МВД, разработка преступной группы проводилась в течение четырех месяцев специально созданной оперативно-следственной группой из числа наиболее опытных сотрудников.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, задержанные являются жителями Караганды и Темиртау. Они с мая 2021 года по настоящее время занимались продажей синтетических наркотиков в особо крупных размерах в Нур-Султане, Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.
По словам задержанных, сбыт наркотических средств осуществлялся посредством интернет-магазина в социальной сети Telegram. Деятельность данной группы была хорошо организована. Между 10 участниками группы были четко распределены роли и функции организатора, фасовщика, оператора, дилера и закладчиков.
В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов изъято более 300 готовых для реализации доз наркотиков, а также в одной из съемных квартир изъято около 3 килограммов "синтетики" (мефедрон и альфа-PVP), предметы, используемые для фасовки наркотических средств (электронные весы, изолента, зип-пакеты)", - проинформировали в ведомстве.
Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.