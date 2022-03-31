В Карагандинской области задержали преступную группу из 10 человек, занимавшуюся сбытом наркотиков

Фото: Depositphotos

КАРАГАНДА. 30 МАРТА - Сотрудниками Министерства внутренних дел, департамента полиции Карагандинской области во взаимодействии с Агентством по финансовому мониторингу проведена специальная операция на территории Карагандинской области по задержанию преступной группы из 10 человек, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков бесконтактным путем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВД , разработка преступной группы проводилась в течение четырех месяцев специально созданной оперативно-следственной группой из числа наиболее опытных сотрудников.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, задержанные являются жителями Караганды и Темиртау. Они с мая 2021 года по настоящее время занимались продажей синтетических наркотиков в особо крупных размерах в Нур-Султане, Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

По словам задержанных, сбыт наркотических средств осуществлялся посредством интернет-магазина в социальной сети Telegram. Деятельность данной группы была хорошо организована. Между 10 участниками группы были четко распределены роли и функции организатора, фасовщика, оператора, дилера и закладчиков.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов изъято более 300 готовых для реализации доз наркотиков, а также в одной из съемных квартир изъято около 3 килограммов "синтетики" (мефедрон и альфа-PVP), предметы, используемые для фасовки наркотических средств (электронные весы, изолента, зип-пакеты)", - проинформировали в ведомстве.

Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



