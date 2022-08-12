Подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске арестовали на два месяца

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УРАЛЬСК. 11 АВГУСТА - В специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться под стражей", - сообщает портал "Мой город".
Сообщается, что оба обвиняемых ранее не были судимы.
Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца", - сообщила прокурор Тажгалиева.
Напомним, жестокое убийство бизнесмена произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
Позже полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Их поиском занимались полицейские, подключили и войска. Предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату.
Утром восьмого августа подозреваемых задержали в садоводческом обществе "Коктем", где они скрывались. Сопротивления не оказали. Очевидцы прислали фото с места.
Оба мужчины проходят по статье 99, часть, 2 УК РК "Убийство". Им грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.