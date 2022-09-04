В двух городах Казахстана задержали членов ОПГ интернет-мошенников

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации прокуратуры региона совместно с управлением криминальной полиции департамента полиции города Нур Султана задержаны организаторы и члены преступной группы мошенников, в состав которой входило семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, задержанные имеют познания в области IT-технологий, психологии и успешно применяли их в мошеннической деятельности на территории Казахстана.
Группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев. Роли каждого участника были распределены. К примеру: организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем, другие члены группы подбирали так называемых дропперов - лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, сирот - выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит. Кроме того, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах", - проинформировали в полиции.
Все задержанные водворены в ИВС городов Нур-Султана и Петропавловска. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство.
На сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 200 млн тенге.
Если вы стали жертвой интернет-мошенников, просим незамедлительно обратиться в полицию. Помните, оформляя на себя платежную карту и передавая ее незнакомым лицам за определенную сумму, вы являетесь соучастником преступления", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов в Казахстан.