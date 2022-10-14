В Кызылорде осудили участников транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денег

Фото: КНБ РК
Кызылорда. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде состоялся судебный процесс в отношении участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту поддельных денежных средств, сообщили в пресс-службе КНБ.
Члены группировки, состоявшие из граждан Казахстана, Азербайджана и Грузии, были задержаны в ходе проведенной совместной спецоперации КНБ и органов прокуратуры в Кызылорде, Алматы и Усть-Каменогорске. В ходе следствия доказана их причастность к поставке и сбыту на территории Казахстана поддельных долларов США и евро в особо крупных размерах, отличавшихся высоким качеством. Валюта доставлялась в Казахстан из Турции в закамуфлированном виде в почтовых отправлениях", - проинформировали в КНБ.
Отмечается, что решением СМУС Кызылординской области лидер и члены группировки признаны виновными в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте фальшивых денежных средств.
Фигуранты дела приговорены к длительным срокам отбытия наказания от 9 до 17 лет лишения свободы", - отметили в комитете