Избившую дочь супругу сотрудника Генпрокуратуры оштрафовали на 10 МРП

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел административное дело в отношении Алмагуль Маматаевой - супруги сотрудника Генеральной прокуратуры Кадыржана Маматаева, поступившее по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях РК), - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел административное дело в отношении Алмагуль Маматаевой - супруги сотрудника Генеральной прокуратуры Кадыржана Маматаева, поступившее по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях РК), сообщает пресс-служба суда.

Согласно представлению управления полиции, мать ребенка Алмагуль Маматаева ударила дочь головой об автомашину. В суде установлено, что мать ребенка вывела его на улицу босиком, без верхней одежды, в спортивной форме и ударила дочь об авто, стоящее рядом.

Мать ребенка в суде отрицала свою вину в части нанесения удара головой дочери об автомобиль, пояснив, что она лишь пыталась посадить девочку в машину и закрыть дверь. В этот момент дочь отказалась сесть и ударилась локтем об автомашину.

В суде факт получения удара ребенка подтвержден видеозаписью. Суд признал поведение матери недопустимым и наносящим вред развитию малолетнего ребенка.

По закону родитель обязан создать все необходимые условия для физического, психического и нравственного формирования ребенка", - отметили в суде.

Суд признал виновной мать ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 127 КоАП), так как ее действия свидетельствуют о недозволенных методах воспитания. Санкция части 1 статьи 127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.

Суд назначил Алмагуль Маматаевой максимальное безальтернативное наказание - штраф в размере 10 МРП.



