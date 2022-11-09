Жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев

Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента начала досудебное расследование по факту массовой вырубки деревьев, которая произошла между многоэтажными домами на улице Гагарина.
По данным vera.kz, расследование проводится по части 3 статьи 340 Уголовного кодекса РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев).
Санкция третьей части этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо общественные работы или арест до 50 суток.
Ущерб, нанесенный лесорубами, составил 4 млн тенге. Теперь инициатор массового сруба должен вместо каждого дерева посадить 10 штук.
Теперь согласно правилам защиты зеленых насаждений он должен будет заплатить штраф и обязан посадить деревья в 50-кратном размере, то есть вместо этих 129 деревьев он должен посадить 6 тысяч 450 деревьев. Эту посадку он должен сделать в радиусе 1 километра от места вырубки. Если в этом периметре не будет места, то мы укажем ему, где сажать", - сообщил руководитель отдела озеленения и развития лесного хозяйства Нурсултан Сейтжанов.
По словам Нурсултана Сейтжанова, о проделанной работе он будет сообщать письменно и с фотографиями.
Также он должен ухаживать за посадками три года, то есть поливать их, обрабатывать. Через три года актом приживаемости сдать в наше управление, если не приживутся, то посадить их по новой. Сделать он это должен в течение полугода после решения суда", - добавил он.