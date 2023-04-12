О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
11.04.2023, 08:03 47691
В Таразе задержан криминальный авторитет
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с УБОП ДП и КНБ Жамбылской области при координации прокуратуры в ходе длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность устойчивой преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Ранее в поле зрения оперативных работников ведомства попала группа лиц, которые неоднократно принимали участие в вымогательствах, криминальных разборках, выбивании долгов у предпринимателей на территории города и области. Лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля, под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодежи создал "благотворительный общественный фонд". Кардинально стал менять свой имидж с криминального авторитета на блогера - "сторонника правосудия", развернув активную деятельность в социальных сетях", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по городу он передвигался в сопровождении машины охраны. Под видом добровольных взносов в свой фонд организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за так называемое криминальное покровительство. При этом к несогласным применялись угрозы и насилие.
В ходе оперативных мероприятий в органы внутренних дел доставлено девять активных участников, проведено более 20 обысков. Изъяты автомат Калашникова, похищенный из департамента полиции области во время январских событий, два пистолета Макарова, обрез, травматический пистолет и большое количество холодного оружия в виде метательных ножей, тактических топоров и мачете. Кроме того, у лидера и членов преступной группировки изъято более двух килограммов наркотических средств. В отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел за вымогательство, незаконное хранение оружия и наркотиков. Основные подозреваемые - лидер и активные участники преступной группы водворены в ИВС. Расследование продолжается", - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.
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11.04.2023, 16:03 31251
Приговор Абдыгаппарову оставили без изменений
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову, сообщает пресс-служба суда.
Коллегия постановила: приговор суда Медеуского района города Алматы от 5 июля 2022 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 24 августа 2022 года в отношении Абдыгаппарова Алмаса Алтаевича оставить без изменений, протест генерального прокурора Республики Казахстан оставить без удовлетворения", - говорится в решении коллегии по уголовным делам ВС РК.
Напомним, приговор бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову был вынесен 5 июля 2022 года. Его приговорили к 7 годам лишения свободы. Абдыгаппарова обвиняют в хищении 1 млн долларов при совершении сделки купли-продажи виллы в ЖК "Esentai city". Подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.
11.04.2023, 15:21 32756
Били топором, молотком и цепью: в Актау вынесли приговор группе хулиганов
Фото: Depositphotos
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Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области 10 апреля рассмотрено уголовное дело в отношении четверых подсудимых, в том числе двух несовершеннолетних. Они обвинялись в совершении хулиганства и хищении чужого имущества.
Подсудимые М., Д., С. и К. вступив между собой в предварительный сговор, используя возникший малозначительный конфликт поводом для нанесения телесных повреждений потерпевшим, неоднократно, применяя насилие, с помощью топора, железной цепи и молотка нанесли телесные повреждения по различным частям тела потерпевшим С., К., О., Т., Т., У. Также несовершеннолетние подсудимые М. и Д. открыто похитили сотовые телефоны потерпевших Т. и Т.", - говорится в сообщении суда.
Кроме того, сообщается, что подсудимый Д. незаконно проник в автомобиль одного из потерпевших и похитил сумку с деньгами.
Одному из несовершеннолетних приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, второму несовершеннолетнему - наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.
Еще двое подсудимых осуждены на 4 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году в соцсетях распространилось видео избиения двух людей. На видео было запечатлено, как молодые люди в масках битой и кувалдой избили двух человек.
11.04.2023, 11:41 39836
В Актобе задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее сына
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С помощью видео с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить подозреваемого в зверском убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына.
По подозрению в совершении двойного убийства задержан 23-летний местный житель, который под тяжестью собранных доказательств сознался в совершении преступления. Он арестован. Расследование продолжается, сообщает Polisia.kz.
Напомним, тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир Актобе 29 марта. Также от рук преступника пострадала 13-летняя дочь убитой. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в БСМП города.
10.04.2023, 19:34 71916
Суд вынес приговор виновному в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Тараз. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 10 апреля, в военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая, сообщает пресс-служба суда.
В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Аманжолова, совершившего преступление, предусмотренного статьей 440, часть 4, УК РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности).
В 2022 году по месту прохождения службы между подсудимым и его сослуживцем рядовым Алибеком Калбаем произошел конфликт. В ходе чего Аманжолов нанес несколько ударов кулаком по животу и груди потерпевшего Калбая, причинив тем самым серьезные телесные повреждения. В результате преступных действий подсудимого потерпевший потерял сознание и был доставлен в военный госпиталь гарнизона, где скончался не приходя в сознание.
Приговором военного суда Алматинского гарнизона подсудимый Айболат Аманжолов был признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 4 статьи 440 УК РК и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 000 тенге.
25 апреля 2022 года, комментируя произошедшее, в Министерстве обороны РК завили, что ведомство заинтересовано в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих.
10.04.2023, 15:35 85066
К шести годам условно приговорили Жанболата Мамая
Фото: Pexels
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Рассмотрено уголовное дело по обвинению М. в совершении правонарушений: оскорбление представителей власти при использовании ими своих служебных обязанностей, распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков (статья 378, часть 2, статья 274, часть 2, пункт 3, статья 272, часть 1, УК)", - проинформировали в суде.
По данным пресс-службы, он, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии перед собравшимися в Алматы, с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.
М. с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций по мотиву побуждения граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии и достижения мнимого карьерного роста в оппозиционной среде, преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями", - заявили в суде.
Кроме того, он, выступая от незарегистрированной партии 04 января 2022 года, понимая социальную напряженность в стране, организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" Алматы незаконный митинг.
Своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории города Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении троих малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись.
М. признан виновным. При этом за оскорбление представителей власти производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организации массовых беспорядков на основании статьи 63 УК назначено лишение свободы на 6 лет условно с лишением права на занятие общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет", - добавили в суде.
Сообщается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, Жанболата Мамая арестовали в марте 2022 года.
10.04.2023, 13:55 89381
Фиктивные топливные карты начали продавать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане активизировались мошенники, которые предлагают купить фиктивные топливные карты компаний Helios, Qazaq Oil и "Газпром".
В Instargam появилось множество объявлений о продаже топливных карт. Якобы купив одну из них за фиксированную стоимость, можно не платить на АЗС. Все это неправда", - пишет сайт Stopfake.
Там подчеркнули, что впервые торговля несуществующими топливными картами появилась в России в 2021 году. Тогда мошенники продавали карты на специально созданном сайте, через который доверчивые автомобилисты переводили деньги на счет злоумышленников, не получая взамен совершенно ничего.
В Казахстане схема немного другая. Автомобилистам предлагают топливные карты таких компаний, как Helios, Qazaq Oil и "Газпром". Продажи ведутся через Telegram от имени реально существующей компании, зарегистрированной в Костанае. Однако исходя из открытых данных указанная фирма занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения. Более того, в сервисе 2Gis даже есть комментарий от пользователя, который, обратившись в офис компании за топливными картами, не обнаружил их там", - сообщает сайт.
В информации также отмечается, что на официальных порталах Helios, Qazaq Oil и "Газпром" о продаже топливных карт через посредников ничего не сказано. Компания Qazaq Oil предлагает приобретать карты в официальных центрах продаж за 500 тенге после заключения договора с компанией.
На сайте компании Helios о топливных картах информации вовсе нет. Вместо этого клиентам предлагают оформить специальные бонусные карты.
Компания "Газпром" предлагает топливные карты для корпоративных клиентов. Приобрести их можно исключительно после заключения официального договора с компанией.
Из всего этого следует, что распространяемая реклама продаж топливных карт - дело рук мошенников. Настоящие топливные карты компаний продаются в официальных отделах продаж, приобрести их можно только после заключения официального договора. Компания, от имени которой карты продают в Казнете, занимается совсем другой деятельностью и, судя по всему, к продаже карт отношения не имеет", - подчеркивается в информации.
Ранее сообщалось, что водители Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизтоплива. По данным специалистов, в марте Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из Актобе возникли проблемы. Ограничение на продажу дизтоплива также ввели в Алматы.
В связи с дефицитом ремонт на Шымкентском НПЗ был завершен раньше срока.
Позже заместитель премьер-министра РК Роман Скляр заявил, что спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах недопустимы. Ранее сообщалось, что в регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ.
В настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн.
Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
Предельные розничные цены вырастут:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр.
Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%). Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр. Чтобы защитить удешевленное дизтопливо от перепродажи, его будут окрашивать и продавать по ПИН-кодам.
10.04.2023, 13:09 91621
О новом способе мошенничества предупредили в Нацбанке
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами.
Физические и юридические лица обращаются в Национальный банк с просьбой о содействии в получении денег в иностранной валюте. К таким обращениям, как правило, прилагаются поддельные платежные документы (в том числе в форматах SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег. Обращаем внимание, что Национальный банк является центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан. Он не обслуживает физических лиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов РК", - сообщается на сайте Нацбанка.
Там также подчеркнули, что Национальный банк не участвует в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций посредством SWIFT.
Информируем, что Национальный банк присваивает учетные номера отдельным валютным договорам исключительно для сбора данных по валютным операциям. Процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер. Учетный номер присваивается без каких-либо обязательств со стороны регулятора, и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан", - отмечается в информации.
Ранее казахстанские банки и мобильные операторы предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества. Также МИИР РК предупредил о мошенниках, которые рекламируют "розыгрыш квартир на конкурсной основе".
10.04.2023, 12:55 71136
Пятиклассник подвергся сексуальному насилию в Туркестанской области
Подозреваемый - ученик шестого класса
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Шымкент. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Туркестанской области расследует дело об изнасиловании ученика пятого класса. Подозреваемый - ученик шестого класса.
На горячую линию фонда "НеМолчиKZ" сообщили, что шестиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассника. Мама пострадавшего работала в этой же школе. Администрация школы приходила к ней домой и просила не заводить дело, в итоге она уехала из села, обиженная на коллектив", - информирует издание "Отырар".
По данным издания, в полиции завели дело, ждут результаты экспертиз, но сельчане опасаются фальсификации, потому что родственник малолетнего насильника работаем врачом.
Также сообщается, что директор учебного заведения ранее был уволен, но после медиации восстановился в должности.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и провела все необходимые мероприятия. Проводится досудебное расследование.
Назначен ряд соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.
Расследование дела находится на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.
Напомним, второклассника изнасиловали в школе Алматинской области.
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