АЗРК выявило признаки нарушений в деятельности подведомственных организаций холдинга "Байтерек"
В адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК по результатам проведенного мониторинга деятельности холдинга "Байтерек" на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга - АО "Банк развития Казахстана" и АО "KazakhExport", сообщает пресс-служба агентства.
Согласно действующему законодательству АО "Банк развития Казахстана" осуществляет льготное кредитование крупных инфраструктурных проектов. В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков, ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы", - проинформировали в пресс-службе.
Наряду с этим в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, несмотря на наличие утвержденных паритетных схем финансирования (50% бюджетный заем, 50% иные источники), отдельные проекты банка кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях либо на 100% за счет "дорогих" денег, привлеченных из иных источников.
Данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей", - отметили в АЗРК.
Кроме того, проявления фаворитизма в деятельности банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки.
К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней", - добавили в агентстве.
Также в ходе анализа деятельности АО "KazakhExport" установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки.
По вышеперечисленным фактам в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства РК. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих", - заявили в пресс-службе.
В АЗРК подчеркнули, что уведомления антимонопольного органа подлежат исполнению в течении 30 календарных дней с момента получения уведомлений.
В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что АЗРК выявило нарушения в деятельности рынка "Алтын Орда".