Бектенов: влиятельные лица прятали теневые доходы за рубежом

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - На особом контроле находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращением в собственность государства. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 млрд тенге, или порядка 1 млрд долларов США", - сказал Бектенов на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года.

Он сообщил, что по делу "Оператора РОП" предотвращено хищение более 180 млрд тенге, которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели.

По его словам, под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 млрд тенге. Речь идет о так называемом последнем километре.

Помимо прямого возмещения ущерба налицо социально-экономический эффект. К примеру, тарифы для ЖД-перевозчиков снизились в 14 раз (с 2200 тенге до 147 тенге). За такими "серыми" схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали теневые доходы за рубежом" - отметил Бектенов.

В целом, по его словам, по стране за указанный период зарегистрировано свыше 1300 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 800 лиц, из которых свыше 140 - руководители различного уровня.

Анализ структуры преступности свидетельствует о смещении акцентов в сторону разоблачения криминальных групп, выявления коррупционных схем и скрытых хищений с большим ущербом. Выявление тяжких преступлений выросло более чем на треть. По результатам расследований в суд направлено 592 дела. Осуждено 357 коррупционеров", - добавил Бектенов.