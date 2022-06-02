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Более 13 тысяч долларов пытался вывезти пассажир из РК в Тбилиси

01.06.2022, 15:41 17666
АКТАУ. 1 ИЮНЯ - В Международном аэропорту Актау 28 мая при прохождении таможенного контроля задержан пассажир, пытавшийся незаконно вывезти в Тбилиси свыше 13 тысяч долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По факту составлен административный материал, сообщили в департаменте госдоходов Мангистауской области.
 
В ведомстве напомнили, что из страны запрещен вывоз:
 
  • наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза;
  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KYMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту Алматы пресечена попытка вывезти более 550 тысяч долларов и 26 тысяч евро.
 

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В Актюбинской области чиновник украл 14 млн тенге выделенные на водоснабжение

02.06.2022, 19:25 1251
В Актюбинской области чиновник украл 14 млн тенге выделенные на водоснабжение
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - В январе 2019 года Жанибека Айдашева назначили на должность руководителя отдела ЖКХ Темирского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Однако молодой чиновник использовал свою должность для хищений денег из бюджета. В этом ему помогали директор КГП "Кенкияк-СК" Айгуль Советова и знакомый из Актобе, сообщает "Диапазон". 
 
С 2019 по 2020 год Айдашев с подельниками похитил из бюджета более 14 млн тенге. Эти деньги выделялись району на нужды водоснабжения. 
 
Злоумышленники попались и признали вину. Они заключили с прокуратурой процессуальное соглашение. 35-летнего Жанибека Айдашева приговорили к 2,5 годам колонии и запретили пожизненно работать на госслужбе. Директор КГП получила 2 года лишения свободы, но так как у нее маленький ребенок наказание применят через два года. Их пособник получил 3 года ограничения свободы.
 

Выделенные на водоснабжение 14 млн тенге украл чиновник в Актюбинской области

02.06.2022, 18:01 2206
Выделенные на водоснабжение 14 млн тенге украл чиновник в Актюбинской области
Фото: pixabay.com
АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - Чиновник в Актюбинской области получил 2,5 года колонии за хищение бюджетных денег, выделенных на нужды водоснабжения Темирского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В январе 2019 года Жанибека Айдашева назначили на должность руководителя отдела ЖКХ. Но молодой чиновник использовал свою должность для хищений денег из бюджета. В этом ему помогали директор КГП "Кенкияк-СК" Айгуль Советова и знакомый Айдашева из Актобе. С 2019 по 2020 год Айдашев с подельниками похитил из бюджета более 14 млн тенге. Эти деньги выделялись району на нужды водоснабжения", - сообщает газета "Диапазон"

 
Суд приговорил 35-летнего Жанибека Айдашева к двум с половиной годам лишения свободы. Директор КГП получила 2 года лишения свободы с отсрочкой наказания. Их пособник получил 3 года ограничения свободы. 
 

Экс-директор "КазМунайГаза" объявлен в розыск

02.06.2022, 17:21 3391
Экс-директор "КазМунайГаза" объявлен в розыск
Фото: АФМ РК
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК "КазМунайГаз" Ибуллу Сердi, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сердi подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Всех, имеющих какие-либо сведения о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам доверия агентства: +7 7172 708 478, +7 7172 767 921, либо по адресу: Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.
 

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется", - подчеркнули в ведомстве.


Ранее сообщалось, что главой "КазМунайГаза" стал бывший советник президента Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.
 

Незаконный майнинг на сумму свыше 36 млн долларов осуществил казахстанский миллионер

02.06.2022, 15:59 4936
Незаконный майнинг на сумму свыше 36 млн долларов осуществил казахстанский миллионер
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Казахстанский миллионер Кайрат Итемгенов попал в тройку "серых" криптовалютчиков. Его доход, полученный от незаконного майнинга, оценен в 36, 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию о бизнесменах, незаконно добывающих в Казахстане криптовалюту, разместил в своем Telegram-канале Shishkin_like известный казахстанский журналист Дмитрий Шишкин. 
 
Он сообщил, что по версии Forbes в 2021 году Итемгенов вошел в число 50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана. В прежние годы руководил аппаратом АО "Самрук-Энерго".
 

Именно эта деталь его биографии, судя по всему, и привела его к майнингу. Совместно с бывшим исполнительным директором Экибастузской ГРЭС-1 Талгатом Нагишпаевым два энергетика учредили… тепличное хозяйство. Они на самом деле что-то там выращивают, получая с ГРЭС дешевую электроэнергию, но потом решили, видимо, резко поднять прибыльность и "излишки" передавать на майнинг", - пишет журналист. 

 
По подсчетам журналистов, бизнесмены незаконно намайнили порядка 1193 биткоина (по курсу на середину мая - 36,5 млн долларов).
 
Журналист отметил, что о связи теплиц с майнерами в марте рассказало АФМ, указав на их связь с Итемгеновым.

Ранее Шишкин и его коллега Маргарита Бочарова также рассказали о криптовалютчике №1 - Андрее Киме, чьи компании являлись участниками международного технопарка Astana Hub и по этой причине получали преференции от государства, хотя майнинговые компании на них не имеют права, и о "сером" майнере №2 - Ерлане Нигматулине - родном брате экс-председателя мажилиса Нурлана Нигматулина. Как и Итемгенов, Ерлан Нигматулин в 2020 и 2021 годах вошел в число 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.
 

Таланты этого бизнесмена хорошо видны в криптобизнесе, здесь он отличился особо: его ферма не только майнила биткоины под видом производства кокса и литейного производства, получая электроэнергию по низким тарифам, но еще и получила на свое развитие кредит от Банка развития Казахстана", - пишет Шишкин. 

 
Всего, по данным АФМ, в Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.
 
В настоящее время майнерам снова разрешили работать в Казахстане. При этом в республике планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг.

В первом квартале майнеры заплатили в бюджет 652 миллиона тенге.
 

В Туркестане и Шымкенте выявили 2 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя

02.06.2022, 15:30 5021
В Туркестане и Шымкенте выявили 2 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Деятельность 2 цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестане и Шымкенте, были организованы 2 подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Также сообщается, что в настоящее время проводится досудебное расследование.

 

Полицейские изъяли у жителя Риддера наркотики

02.06.2022, 13:18 7071
РИДДЕР. 2 ИЮНЯ - В Риддере по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 28-летний местный житель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе обыска квартиры мужчины на кухне изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, коробка с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета, электронные весы и полимерный пакет с порошкообразным веществом коричневого цвета, обмотанный черной изолентой", - информирует Polisia.kz

 
Коме того, сообщается, что было обнаружено 4 полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом и пластиковая коробка с веществом буро-коричневого цвета со специфическим запахом. 
 

Согласно заключению экспертизы, вещества, изъятые в ходе обыска, являются синтетическим наркотиком весом более 2 граммов и 16 граммов аналога психотропного вещества меткатинона. Также экспертиза показала, что вещество в картонной коробке - это высушенная марихуана весом 3 грамма. Вещество в пластмассовой коробке - смола каннабиса весом 6 граммов. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в полиции.

 
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). 
 
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Огнестрельное ранение офицера в Балхашском гарнизоне: задержан сослуживец

02.06.2022, 10:58 8531
Огнестрельное ранение офицера в Балхашском гарнизоне: задержан сослуживец
Фото: gov.kz
БАЛХАШ. 2 ИЮНЯ - Задержан подозреваемый, стрелявший в офицера военного гарнизона в Балхаше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК", - сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

 
В ведомстве рассказали, что пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии.
 

Подозреваемый - его сослуживец 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС города Балхаша. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, 30 мая в Балхашском гарнизоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием получил ранение лейтенант.
 

Озвучены подробности смертельного отравления семи жителей Павлодарской области

02.06.2022, 10:08 9611
Озвучены подробности смертельного отравления семи жителей Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 2 ИЮНЯ - Аким Иртышского района Павлодарской области Аян Бейсекин озвучил подробности смертельного отравления семи жителей региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аким района выразил соболезнования родным погибших сельчан.
 
По его словам, отравившиеся злоупотребляли спиртными напитками. Большая часть из них - из неблагополучной категории граждан, не имевших семьи.
 
Согласно предварительным данным, спиртное, которым отравились сельчане, не было приобретено в магазине. Вероятно, один из работников крестьянского хозяйства украл емкость с жидкостью с базы.
 
Напомним, 27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая стало известно о кончине пациентов 1980 и 1974 годов рождения. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.
 

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