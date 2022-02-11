Более 1,5 миллиона поддельных тенге выявлено в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - За 2021 год Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 519 поддельных денежных знаков (513 банкнот и 6 монет) на сумму 1 577 400 тенге. Об этом рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет НБ РК Аскат Мукамадиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Аската Мукамадиева, в 2021 году количество выявленных поддельных тенге на 37% меньше, чем в 2020 году - 823 штуки.

Чаще всего в прошлом году подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге - 340 штук, что составило 65% от общего количества выявленных подделок. Далее идут подделки номиналом 5 000 тенге - 94 штуки (15%), 10 000 тенге - 36 штук (7%), остальные 13% приходятся на другие номиналы банкнот", - рассказал начальник управления.

Он отметил, что наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 355 штук (68% от общего количества), далее идут Нур-Султан - 54 штуки, а также Восточно-Казахстанская область - 26 штук.

Чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков ее подлинности. Основная масса фальшивых банкнот, по словам эксперта, изготавливалась по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно без специального оборудования, используя метод "почувствуй-посмотри-поверни".

Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты. Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых - специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь. На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями", - пояснил Мукамадиев, добавив, что этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования.