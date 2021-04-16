Бухгалтер Дома пожилых в Петропавловске украла более 10 млн тенге бюджетных средств

ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области к пяти годам ограничения свободы приговорили главного бухгалтера Смирновского центра социального обслуживания (Дом пожилых), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Сарсембаева на протяжении длительного периода времени, с января 2017 года по октябрь 2020 года, если точнее - 3 года 8 месяцев, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, посредством программы "Казначейство-Клиент" незаконно начисляла себе заработную плату и премии сверх установленного лимита из образовавшейся экономии за счет вакантных должностей. В результате противоправных действий Сарсембаевой, излишне начисленные денежные средства перечислены на ее банковские карт-счета, что повлекло причинение ущерба государству в размере 10,3 млн тенге", - рассказал на площадке Antikor ortalygy руководитель департамента по противодействию коррупции по СКО Жаркын Галымов.

Он отметил, что реализация преступных намерений главного бухгалтера стала возможной из-за халатности ее руководителя Сембаева, который вопреки требованиям закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", передал подчиненной свою личную ЭЦП.

25 марта Сарсембаева признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок, с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, на государственной службе, в органах местного самоуправления, субъектах квазигосударственного сектора на 5 лет", - сказал глава ведомства.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля руководитель Смирновского центра социального обслуживания Сембаев привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Аналогичное взыскание получил и заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата СКО.

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