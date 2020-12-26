Бывшего топ-менеджера "дочки" КазАгро приговорили к 10 годам лишения свободы

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - 25 декабря приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана признан виновным экс-управляющий директор - член правления АО "Аграрная кредитная корпорация" холдинга "КазАгро" Камшимбаев А.А. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции, он покушался на хищение 200 000 долларов, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю, при выкупе залогового элеватора, расположенного в Актюбинской области и подстрекательстве к даче взятки.

Этим же приговором, пособником в хищении признан виновным депутат Актюбинского областного маслихата Булатов А.И. с назначением наказания 5 лет условно.

За получение незаконного вознаграждения признан виновным заместитель директора департамента взыскания задолженности АО "Фонд проблемных кредитов" Рахимов Б.Н. - с назначением наказания 1 год ограничения свободы (с учетом ранее избранной меры пресечения "содержание под стражей").

Приговор не вступил в законную силу.

13 ноября 2019 года Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении управляющего директора - члена правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Холдинга КазАгро МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления.

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