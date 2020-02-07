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Бывший директор филиала АО "Казпочта" Жамбылской области осужден за коррупцию

06.02.2020, 10:23 6859
Тараз. 6 февраля. Kazakhstan Today - Бывший директор областного Жамбылского филиала АО "Казпочта" осужден за коррупцию, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой Жамбылской области проводилось досудебное расследование в отношении бывшего директора Жамбылского областного филиала АО "Казпочта" по подозрению в совершении коррупционного преступления", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

 
Он подозревался в получении от гражданина взятки в значительном размере за трудоустройство в филиал АО "Казпочта".
 
5 февраля суд города Тараза признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 7,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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