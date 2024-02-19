Через аэропорт Атырау за границу пытались вывезти 100 тысяч долларов

Фото: КНБ РК

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках спецоперации, проведенной комитетом национальной безопасности 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры, в Казахстане нейтрализованы 8 группировок.





Операция проводилась в 7 областях Казахстана: Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской, а также в Шымкенте.





Задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, к 6 применено обязательство о явке", - говорится в информации КНБ.









Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия.





Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами.





В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики.





К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков.





Следственные мероприятия продолжаются.





Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.





В январе подобная операция прошла в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. Оперативники задержали трех человек, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.



