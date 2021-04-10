В Туркестанской области членов ОПГ задержали за вымогательство

ТУРКЕСТАН. 9 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области по подозрению в вымогательстве задержаны члены организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В департамент полиции Туркестанской области с заявлением обратился житель Казыгуртского района. Сельчанин сообщил, что трое мужчин, угрожая ему расправой, требуют деньги, около 4 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Вымогательство". Учитывая тяжесть преступления, в департаменте полиции и в ДКНБ области сразу же создали совместную группу из числа опытных сотрудников оперативных подразделений. Были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Все они члены ОПГ", - сообщили в департаменте полиции.

Задержаны 9 человек - жители Казыгуртского, Келесского и Сарыгашского районов. Из числа подозреваемых четверо являются членами организованных преступных группировок. Трое из подозреваемых ранее были судимы за хулиганство, похищение человека и вербовку лиц в целях организации террористической деятельности.

Расследованием занимается следственное управление ДП Туркестанской области. Четверо арестованы судом, пятеро находятся под подпиской о невыезде. В доме одного из подозреваемых при обыске оперативники обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья с повреждением номерного знака и металлический кастет. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить причастность этой преступной группы к другим преступлениям", - прокомментировали в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства