Наркотиков на 2,3 млрд тенге изъято за 2 месяца в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Более 30 антинаркотических операций, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана, провел Комитет национальной безопасности РК в апреле и мае текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ликвидировано 9 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 8 крупных подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков", - сообщается на сайте ведомства.
В ходе спецопераций задержано 15 участников наркогруппировок.
Из незаконного оборота изъято 223 килограмма наркотиков, в числе которых: 90 килограммов синтетических наркотиков (эквивалентных 270 тысячам разовых доз), 85,2 килограмма марихуаны, 14 килограммов опия, 4 килограмма гашиша. Кроме того, выведено из оборота 800 таблеток экстази, 500 кустов голландской марихуаны и 4 тонны химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", - проинформировали в КНБ.
Общая сумма изъятых за 2 месяца наркотиков на черном рынке оценивается в более 2,3 млрд тенге.
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.