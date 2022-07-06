Деятельность особо опасной ОПГ пресечена на юге Казахстана

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ШЫМКЕНТ. 5 ИЮЛЯ - Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с Министерством внутренних дел и бойцами спецподразделений "А" и "Беркут" в результате проведенной спецоперации пресекли деятельность общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Этому предшествовала тщательная оперативная разработка с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей", - сообщили в КНБ РК.
Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки.
В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия", - проинформировали в ведомстве.
Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается причастность участников ОПГ к другим преступлениям.