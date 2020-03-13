Директор Павлодарского филиала "Казахстан су жолдары" похитил 18,7 млн тенге

Павлодар. 12 марта. Kazakhstan Today - Директор Павлодарского филиала "Казахстан су жолдары" Сейпышев осужден за хищение 18,7 млн тенге и мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Сейпышев подозревался в хищении бюджетных средств на сумму 18,7 млн тенге путем заключения фиктивных договоров на поставку товароматериальных ценностей и дальнейшего их списания. 27 февраля приговором суда №2 Сейпышев признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Кроме того, по информации ведомства, Антикоррупционная служба Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководителя Инспекции транспортного контроля по региону.

Он подозревается в получении на системной основе взяток от субъектов предпринимательства Костанайской области за общее покровительство по организации беспрепятственного проезда грузовых автотранспортных средств и непривлечение к административной ответственности за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов. 28 февраля подозреваемый задержан после получения очередной суммы взятки в 1 млн тенге. С санкции суда задержанный заключен под стражу", - уточнили в агентстве.

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