Двое нетрезвых мужчин избили охранника гостиницы в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Двое нетрезвых мужчин избили охранника гостиницы, расположенной в микрорайоне "Казахфильм" в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ранее видео драки появилось в Instagram. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, обоих нападавших задержали. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 293, часть 2, и 107, часть 2, УК РК.

"Из материалов уголовного дела следует, что поводом для конфликта послужил отказ охранника гостиницы впускать двух нетрезвых мужчин с агрессивным настроем в вышеуказанное заведение. Хулиганы, создав конфликтную ситуацию, стали рукоприкладствовать, затем принялись избивать секьюрити. В результате 29-летний потерпевший был доставлен в больницу с переломами носа и руки", - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны двое подозреваемых 25-летний житель Алматы и 28-летний уроженец РФ. Оба водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

В рамках производства полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу. По заключению данного экспертного исследования материалы уголовного дела будут направлены в суд, заключили в пресс-службе.

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