Двух бухгалтеров отдела образования Степногорска приговорили к 7 годам колонии за хищение 13 млн тенге

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Степногорский городской суд вынес приговоры в отношении двух сотрудников городского отдела образования, передает Kazakhstan Today.

Заместитель главного бухгалтера и руководитель расчетного стола ГУ "Отдел образования Степногорска" Г. Савенко и Т. Кильдунова приговорены к 7 годам лишения свободы. Следующие семь лет обе женщины проведут в исправительных учреждениях средней безопасности.

Они подозревались в хищении бюджетных средств путем излишнего необоснованного перечисления заработной платы более 13 млн тенге", - сообщили в антикоррупционной службе.

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