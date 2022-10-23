Двух карманников, грабивших пассажиров общественного транспорта, задержали в Алматы

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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали двух карманников. Момент совершения преступления одного из них запечатлела камера видеонаблюдения.
Один из задержанных - гражданин 1992 года рождения задержан после кражи мобильного телефона в автобусе 86-го маршрута.
Пассажирке автобуса подозреваемый причинил материальный ущерб в размере 300 тысяч тенге. Оперативным путем сотрудниками спецгруппы установлено, что он садился в автобусы, в основном в часы пик, и "проверял" карманы пассажиров, проталкиваясь с одного конца автобуса в другой", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Второй грабитель задержан в Наурызбайском районе Алматы.
40-летний гражданин К., находясь в маршрутном автобусе № 15, путем свободного доступа из сумки пожилой женщины выкрал мобильное устройство. Этот момент, к слову, запечатлен камерой видеонаблюдения. На данном этапе следствия установлена причастность этого фигуранта к трем аналогичным преступлениям", - сказал полицейский.
Оба подозреваемых водворены в ИВС.