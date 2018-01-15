Двух павлодарцев задержали во время кражи с АЗС ёмкости стоимостью свыше миллиона тенге

Павлодар. 15 января. Kazakhstan Today - Двое мужчин пытались украсть с территории бездействующей АЗС в Павлодаре металлическую ёмкость стоимостью более 1 млн тенге, но были пойманы с поличным, передает Kazakhstan Today.

"Преступным замыслам помешал владелец заправки, приехавший именно в тот момент, когда разрезанную емкость погружали в кузов крана-манипулятора. Злоумышленники, усердно трудясь, разрезали металлическую емкость на несколько частей и занимались ее погрузкой, но неожиданный приезд владельца заправки сорвал их преступные планы. Со слов заявителя, в тот день ему позвонил знакомый и сказал, что на автозаправочной станции стоит кран-погрузчик и что-то грузит. Мужчина сразу же поехал на заправку, застал злоумышленников врасплох и позвонил в полицию", - рассказали в пресс-службе областного ДВД.

Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин, 1988 и 1989 годов рождения, нигде не работающие. С места происшествия изъяты металлические фрагменты общим весом почти две тонны, газо-резочный аппарат, два кислородных баллона, один баллон пропана объёмом, а также автомашина марки "Тойота Королла" и автомашина-манипулятор, которые водворены на штрафную автостоянку.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

Просмотров: 1839