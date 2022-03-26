Двух зарубежных наркоторговцев осудили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Агентством по противодействию коррупции в 2021 году проведен комплексный анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, по итогам которого возбуждено 100 уголовных дел, говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что было выявлено множество коррупционных рисков в бизнес-процессах и нормативном регулировании системы субсидирования, связанных в том числе с широкими дискреционными полномочиями должностных лиц, дающими возможность принимать решения по своему усмотрению.

Информационные системы субсидирования несовершенны, не защищены от несанкционированного доступа, установлено множество недоработок в их функционале, что позволяет манипулировать данными. Ситуацию усугубляет отсутствие эффективной системы контроля, а также ответственности должностных лиц акиматов и профильного министерства за неэффективное и нецелевое использование субсидий", - отмечает Антикор.

В сфере животноводства установлены многочисленные факты манипулирования данными сельскохозяйственных животных в информационной системе "ИСЖ": произвольная корректировка возраста, пола животных, дублирование их идентификационных номеров.

Эти и другие манипуляции проводились для субсидирования несуществующего скота, сельскохозяйственных животных, не подпадающих под установленные критерии, двойного субсидирования одного и того же поголовья, необеспечения сохранности и нецелевого использования просубсидированного скота. К примеру, в Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено более 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на возраст телят для искусственного увеличения приплода и получения субсидий", - уточнили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Жамбылской области к семи годам шести месяцам лишения свободы осуждена руководитель отдела животноводства, которая организовала для аффилированного крестьянского хозяйства получение 33-х млн тенге субсидий на скот, который фактически не приобретался.

В сфере инвестиционного субсидирования выявлено множество коррупционных рисков, связанных с противоречием и двусмысленностью норм, существенной разницей в стоимости идентичной сельскохозяйственной техники, приобретаемой по разным паспортам инвестиционного субсидирования. Все это дает возможность ответственному лицу акимата принимать решение по своему усмотрению.

Часть оборудования субсидируется без установления критериев соответствия и указания каких-либо параметров, что создает условия для злоупотреблений и хищений.

Несовершенный механизм увеличения доли субсидирования за счет местного бюджета по отдельным паспортам проектов (от 35 до 50%) также позволяет должностным лицам действовать по своему усмотрению.

К примеру, по паспорту № 4 инвестиционного субсидирования (обводнение пастбищ) за 5 лет государством выделено более 80 млрд тенге, однако, этот вид государственной помощи стал способом криминального обогащения за счет высокой доли возмещения инвестиционных вложений (80%) и полного отсутствия контроля.

Схема хищения бюджетных средств заключалась в максимальном завышении стоимости оборудования и дальнейшей поставке дешевой техники низкого качества компаниями, аффилированными с работниками управлений сельского хозяйства.

В других случаях оборудование вообще не поставлялось и не устанавливалось, а деньги перечислялись по фиктивным актам. Аналогичная схема применялась по колодцам и скважинам.

При этом заявки на получение субсидий подавались путем обмана от имени фермеров с помощью их цифровых подписей.

Сообщается, что в Актюбинской области изобличена преступная группа из числа работников Национального аграрного научного центра (МСХ), которая на протяжении 3-х лет через аффилированные предприятия осуществила поставку солнечных панелей сотням крестьянских хозяйств (более 400) по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии себе.

В отношении работников научного центра также возбуждены уголовные дела департаментами по Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областям и центральным аппаратом агентства.

В Западно-Казахстанской области предан суду руководитель отдела управления сельского хозяйства областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал фиктивные документы и получал через их счета бюджетные средства, выделенные в виде субсидий.

По данным агентства, в сфере субсидирования растениеводства основные риски связаны с возможностью заключения фиктивных сделок, отсутствием механизмов проверки достоверности документов, фактического приобретения субсидируемого товара (удобрений, пестицидов, семян и др.), а также его целевого использования (нет процедур мониторинга и администрирования).

По всем фактам, выявленным в ходе анализа, возбуждено 100 уголовных дел. По итогам анализа в Министерство сельского хозяйства внесено более 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. При МСХ создана рабочая группа по совершенствованию системы субсидирования, нормативно-правовой базы и информационных систем", - сообщили в Антикоррупционной службе.