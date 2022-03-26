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Двух зарубежных наркоторговцев осудили в Казахстане

25.03.2022, 13:38 13256
Фото: КНБ РК
МАНГИСТАУ. 25 МАРТА - Двух задержанных в октябре зарубежных наркоторговцев, незаконно пересекших границу Казахстана, приговорили к различным срокам наказания. Одного из них лишили свободы на 17 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наркоторговцев задержали в октябре прошлого года в ходе совместных мероприятий погранслужбы и ДКНБ Мангистауской области в акватории Каспийского моря за умышленное незаконное пересечение государственной границы, сообщает пресс-служба КНБ
 

Задержано маломерное судно типа "Амур" с двумя иностранцами на борту. В ходе осмотра плавсредства были обнаружены и изъяты наркотические средства: опий весом 14 кг, гашиш - 8 кг и 29 пластин психотропного вещества метадон", - сообщили в ведомстве.

 
В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по статье 392, часть 1 (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан), и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет.
 
 

10 марта 2022 года специализированным межрайонным судом второй иностранный гражданин признан виновным по статье 286, часть 4 (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено); статье 297, часть 3 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов); статье 392, часть 1 (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан), Уголовного кодекса. Приговорен к лишению свободы на 17 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в КНБ.

 

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В 2021 году возбуждено 100 уголовных дел о коррупции в сфере сельского хозяйства

25.03.2022, 21:47 8116
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Агентством по противодействию коррупции в 2021 году проведен комплексный анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, по итогам которого возбуждено 100 уголовных дел, говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что было выявлено множество коррупционных рисков в бизнес-процессах и нормативном регулировании системы субсидирования, связанных в том числе с широкими дискреционными полномочиями должностных лиц, дающими возможность принимать решения по своему усмотрению.
 

Информационные системы субсидирования несовершенны, не защищены от несанкционированного доступа, установлено множество недоработок в их функционале, что позволяет манипулировать данными. Ситуацию усугубляет отсутствие эффективной системы контроля, а также ответственности должностных лиц акиматов и профильного министерства за неэффективное и нецелевое использование субсидий", - отмечает Антикор.

 
В сфере животноводства установлены многочисленные факты манипулирования данными сельскохозяйственных животных в информационной системе "ИСЖ": произвольная корректировка возраста, пола животных, дублирование их идентификационных номеров.
 

Эти и другие манипуляции проводились для субсидирования несуществующего скота, сельскохозяйственных животных, не подпадающих под установленные критерии, двойного субсидирования одного и того же поголовья, необеспечения сохранности и нецелевого использования просубсидированного скота. К примеру, в Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено более 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на возраст телят для искусственного увеличения приплода и получения субсидий", - уточнили в Антикоррупционной службе.

 
Кроме того, в Жамбылской области к семи годам шести месяцам лишения свободы осуждена руководитель отдела животноводства, которая организовала для аффилированного крестьянского хозяйства получение 33-х млн тенге субсидий на скот, который фактически не приобретался.
 
В сфере инвестиционного субсидирования выявлено множество коррупционных рисков, связанных с противоречием и двусмысленностью норм, существенной разницей в стоимости идентичной сельскохозяйственной техники, приобретаемой по разным паспортам инвестиционного субсидирования. Все это дает возможность ответственному лицу акимата принимать решение по своему усмотрению.
 
Часть оборудования субсидируется без установления критериев соответствия и указания каких-либо параметров, что создает условия для злоупотреблений и хищений. 
 
Несовершенный механизм увеличения доли субсидирования за счет местного бюджета по отдельным паспортам проектов (от 35 до 50%) также позволяет должностным лицам действовать по своему усмотрению.
 
К примеру, по паспорту № 4 инвестиционного субсидирования (обводнение пастбищ) за 5 лет государством выделено более 80 млрд тенге, однако, этот вид государственной помощи стал способом криминального обогащения за счет высокой доли возмещения инвестиционных вложений (80%) и полного отсутствия контроля.
 
Схема хищения бюджетных средств заключалась в максимальном завышении стоимости оборудования и дальнейшей поставке дешевой техники низкого качества компаниями, аффилированными с работниками управлений сельского хозяйства.
 
В других случаях оборудование вообще не поставлялось и не устанавливалось, а деньги перечислялись по фиктивным актам. Аналогичная схема применялась по колодцам и скважинам.
 
При этом заявки на получение субсидий подавались путем обмана от имени фермеров с помощью их цифровых подписей.
 
Сообщается, что в Актюбинской области изобличена преступная группа из числа работников Национального аграрного научного центра (МСХ), которая на протяжении 3-х лет через аффилированные предприятия осуществила поставку солнечных панелей сотням крестьянских хозяйств (более 400) по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии себе. 
 
В отношении работников научного центра также возбуждены уголовные дела департаментами по Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областям и центральным аппаратом агентства.
 
В Западно-Казахстанской области предан суду руководитель отдела управления сельского хозяйства областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал фиктивные документы и получал через их счета бюджетные средства, выделенные в виде субсидий. 
 
По данным агентства, в сфере субсидирования растениеводства основные риски связаны с возможностью заключения фиктивных сделок, отсутствием механизмов проверки достоверности документов, фактического приобретения субсидируемого товара (удобрений, пестицидов, семян и др.), а также его целевого использования (нет процедур мониторинга и администрирования).
 

По всем фактам, выявленным в ходе анализа, возбуждено 100 уголовных дел. По итогам анализа в Министерство сельского хозяйства внесено более 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. При МСХ создана рабочая группа по совершенствованию системы субсидирования, нормативно-правовой базы и информационных систем", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

Полицейские ликвидировали 97 схронов с огнестрельным оружием

25.03.2022, 19:23 10486
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - МВД принимает меры по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в период январских массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий криминальной полицией во взаимодействии со службами ОВД из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабина, 414 гладкоствольных ружья, а также 238 гранат и более 33 тысяч единиц боеприпасов различных калибров, сообщает Polisia.kz
 
За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия задержано и арестовано 319 лиц, в том числе 22 представителя криминалитета.
 
В ходе проведенных специальных операций выявлено и ликвидировано 97 схронов с огнестрельным оружием. 
 
18 марта при проведении оперативной разработки сотрудники департамента криминальной полиции МВД и ДП Алматы задержали алматинца, у которого изъято нарезное ружье модели SL-8 223-го калибра, 5 гладкоствольных ружей: модели FAIR 12-го калибра, 2 единицы модели Ata Arms 12-го калибра, 2 единицы модели FRENSHI 12-го калибра, а также два ружья для подводной охоты, похищенные из охотничьего магазина "Корган" Алматы в период январских событий. 
 
12 марта в лесополосе, за гостиницей Medeus Villa по улице Керей-Жанибек хандар, Алматы обнаружен схрон, из которого изъято 3 пистолета, 15 гранат, 229 патронов различного калибра и 2 бронежилета. 
 
По всем фактам проводится досудебное расследование.
 

В новом спальном районе Алматы орудовала банда квартирных воров

25.03.2022, 13:03 13821
В новом спальном районе Алматы орудовала банда квартирных воров
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 МАРТА - Полиция устанавливает причастность преступной группы к шести квартирным кражам в Наурызбайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Домушники были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции, управления полиции Наурызбайского района и полицейского спецназа, сообщает Polisia.kz.
 

Во время заключительного "дела", провернутого злоумышленниками в микрорайоне Шугыла, из квартиры исчезли золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч тенге. Подозреваемые задержаны на месте преступления. От вещественных доказательств они избавиться не успели. Золотые кольцо и цепочка были изъяты в ходе задержания и приобщены к материалам уголовного дела", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

 
Задержанные: уроженец Алматинской области 1990 года рождения, уроженец ВКО 1987 года рождения и уроженец Жамбылской области 1978 года рождения. По данным полиции, все трое имели судимости за совершение аналогичных имущественных преступлений.
 
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража".
 

Руководитель ТОО похитил денежные средства НК КТЖ на общую сумму более 57 млн тенге

25.03.2022, 09:49 15661
Руководитель ТОО похитил денежные средства НК КТЖ на общую сумму более 57 млн тенге
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 25 МАРТА - В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что с 2015 по 2019 годы при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети руководитель ТОО похитил денежные средства АО НК "КТЖ" на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ.
 
Отмечается, что проведенными следственными действиями обеспечено полное возмещение ущерба бюджету. Приговором суда обвиняемый осужден на шесть лет лишения свободы (условно).
 

Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК

24.03.2022, 20:36 22266
Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК
Фото: www.inform.kz
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Экс-глава КНБ Карим Масимов останется под стражей до 6 апреля. Суд продлил срок ареста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как заявили в Комитете национальной безопасности, его дело расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса. В их числе получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена, сообщает "Хабар 24". 
 
Ранее сообщалось, что на установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "Совершенно секретно".
 
8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 
 

В Казнете активизировались мошенники, выдающие себя за представителей Казпочты

24.03.2022, 18:16 24681
В Казнете активизировались мошенники, выдающие себя за представителей Казпочты
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Мошенники, выдающие себя за сотрудников АО "Казпочта", предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На самом деле АО "Казпочта" не имеет отношения к этому опросу. Объявлений о подобного рода акциях нет ни на официальном сайте, ни на ее страницах в социальных сетях", - сообщает stopfake.kz.

 
На сайте подчеркнули: о мошенничестве говорит и тот факт, что он расположен на незащищенной платформе, а сам сайт напоминает десятки других сайтов, о которых stopfake писал ранее. Все они фишинговые.
 

Фишинг - это вид онлайн-мошенничества, при котором злоумышленники завладевают персональными данными пользователей: логинами и паролями, информацией о банковских картах и прочим", - сообщает сайт.


Напомним, ранее полицейские Северо-Казахстанской области задержали в Алматы подозреваемого в серийном интернет-мошенничестве. Мужчина размещал ложные объявления о продаже мебели по выгодным ценам на сервисе Olx.kz и в соцсети Instagram.
 

Еще двух участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

24.03.2022, 18:09 25036
Еще двух участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В Алматы полиция задержала еще двух участников ограбления оружейного магазина "Камерад", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это двое жителей Алматинской области в возрасте 27-28 лет. Один из них, к слову, ранее уже имел судимость за кражу чужого имущества", - сообщает Polisia.kz

 
 

В ночь на 6 января они ограбили оружейный магазин "Камерад" и похитили оттуда пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков", - сообщил замначальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.


Ранее сообщалось, что в Алматы задержали троих мужчин, причастных к ограблению оружейного магазина "Камерад", которое произошло в ночь на 5 января этого года. 
 

В Алматы задержан насильник 13-летней девочки

24.03.2022, 14:09 22336
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В Алматы оперативной группой департамента полиции Жамбылской области задержан 37-летний подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, подозреваемый в мае 2021 года в селе Мерке Жамбылской области совершил изнасилование 13-летней жительницы села.
 
Как сообщили в полиции, в Казахстане Министерством внутренних дел проведена совместная со странами СНГ операция "Розыск", в ходе которой сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.
 
В частности, в городе Лисаковске Костанайской области задержан 30-летний житель Талдыкоргана, разыскиваемый с января ДП Алматинской области за покушение на убийство бывшей супруги.
 
Также в городе Алге Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе, разыскиваемый за покушение на убийство двух жителей областного центра, которым в сентябре 2021 года в ресторане нанес ножевые ранения. 
 
В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области оперативной группой ДП Кызылординской области задержан 43-летний житель Кызылорды, разыскиваемый за покушение на убийство 25-летнего парня, которому в июне 2021 года в Кызылорде в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение.
 
В Шымкенте задержана 59-летняя гражданка Узбекистана, разыскиваемая с апреля 2003 года за убийство мужа в Ташкенте.

 
В Нур-Султане задержан 52-летний гражданин РФ, разыскиваемый с сентября 1997 года УВД Ростовской области за убийство двух граждан с целью завладения автомашиной Audi-80, принадлежащей потерпевшим. 
 
В Актау задержан 55-летний житель города, разыскиваемый с сентября 2008 года ГУВД города Ашхабада Республики Туркменистан за разбойное нападение на продуктовый магазин.
 

Вместе с тем на территории стран СНГ в ходе операции сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства. В Хабаровском крае РФ сотрудниками уголовного розыска задержан 36-летний житель Темиртау, разыскиваемый с августа 2015 года как соучастник похищения и убийства жителя города, тело которого с огнестрельными дробовыми ранениями обнаружено на окраине города Темиртау", - проинформировали в ведомстве.

 
Кроме того, в городе Ташкенте Республики Узбекистан задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта за вымогательство 25 млн тенге у предпринимателя из города Сарыагаша. 
 
В Согдийской области Республики Таджикистан задержаны 27- и 30-летний граждане Казахстана, разыскиваемые ДП города Шымкента за совершение убийства с применением огнестрельного оружия в октябре 2019 года.
 
В городе Тольятти Самарской области разыскной группой ДП Павлодарской области задержан 39-летний мужчина, который в июне 2020 года на территории Казахстана в группе лиц путем незаконного доступа в информационную систему АО "Казпочта", создавая дублированные транзакции, совершил хищение 294 млн тенге.
 
Сообщается, что по итогам 10 дней операции установлено и задержано 353 разыскиваемых преступника.
 

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