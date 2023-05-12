Экс-главу НПП "Атамекен" подозревают в получении взятки в размере $30 млн

В 2023 году департамент начал расследования в отношении трех субъектов

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимур Каленов в ходе брифинга сообщил о начатом расследовании в отношении аэропорта Астаны и КТЖ.





Глава ведомства сообщил, что в 2023 году департамент начал расследования в отношении трех субъектов:





АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" - пункт 3 статьи 169 ПК "Антиконкурентные соглашения" по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей - передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли. Расследование продолжается;

АО "НК "Қазақстан темір жолы" - введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок, предусмотренного статьей 194 ПК "Антиконкурентные действия (бездействие), соглашения государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка".





По информации Каленова, КТЖ заключил трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment & Development Company Limited, в рамках которого принял на себя обязательства не создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции "Хоргос - Алтынколь".





Тимур Каленов добавил, что в 2022 году департамент провел 31 расследование. Из них завершено 23, результаты 17 расследований направлены в соответствующие органы, по результатам 6 расследований не выявлены нарушения законодательства, по 8 делам расследования еще идут.