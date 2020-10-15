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Экс-начальника СИЗО осудили в Караганде

14.10.2020 7588
Караганда. 14 октября. Kazakhstan Today - Экс-начальника СИЗО осудили в Караганде - он заставлял осужденных работать в квартире его подруги, передает Kazakhstan Today.
 
Теперь уже бывший начальник следственного изолятора АК 159/1 в Караганде приговорен к пяти годам колонии за то, что с 5 до 9 мая тайно вывозил осужденных в квартиру своей подруги в элитной новостройке, где арестанты делали ремонт, пишет Liter.kz.
 
Судья Казыбекбийского районного суда №1 Саян Аккожин признал полковника виновным по статье 362 УК "Превышение власти или должностных полномочий".
 

Суд приговорил: признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. В качестве дополнительного наказания лишить осужденного специального звания "полковник юстиции". Взять под стражу немедленно", - огласил приговор судья Саян Аккожин.

 
До оглашения приговора экс-начальник СИЗО был на свободе. Приговор он выслушал в режиме онлайн, находясь в адвокатской конторе у своего адвоката. После приговора в контору адвоката выехали конвойная служба.
 
Суд указал, что вывоз осужденных за пределы учреждения без должного конвоирования мог привести к их побегу.
 
На процессе допросили хозяйку квартиры элитной многоэтажки. Она пояснила, что состоит в дружеских отношениях с полковником. О том, что в ее квартире будут бесплатно трудиться осужденные, она не знала.
 
В мае 2020 года сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции Карагандинской области приехали в квартиру по оперативной наводке и обнаружили в квартире троих заключенных - женщину и двоих мужчин.
 
Сами осужденные пояснили суду, что работали добровольно. Сразу после огласки этого факта приказом руководителя департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области начальника следственного изолятора АК 159/1 освободили от занимаемой должности.
 
После завершения служебного расследования двоих уволили, а ряд сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. В целях профилактики совершения правонарушений среди личного состава усилили подразделения собственной безопасности.
 
В феврале 2020 года в Шымкенте осудили начальника стрельбища воинской части №65, который заставлял подчиненных делать ремонт в своем доме. Оказалось, военный избивал младших по званию сотрудников.
 

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