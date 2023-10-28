Экс-председателя правления Tengri Bank осудили за незаконное использование денег банка

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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 подсудимым предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств путем присвоения и растраты вверенного чужого имущества, незаконного использования денег банка и злоупотребления своими полномочиями, - 14 подсудимым предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств путем присвоения и растраты вверенного чужого имущества, незаконного использования денег банка и злоупотребления своими полномочиями, сообщает пресс-служба суда.





Ержан Шайкенов, являясь председателем банка, в 2015-2020 годах создал преступную группу из 13 человек. С их помощью он обеспечивал положительное рассмотрение заявок на выдачу незаконных займов, невзирая на отрицательные параметры заемщиков.





В результате действий подсудимых финансовой организации причинен ущерб на общую сумму в 23,5 млрд тенге.





Шайкенов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом занимать руководящие должности в финансовых организациях.





Шестеро признаны виновными в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и осуждены каждый к 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности в коммерческих организациях на 10 лет.





Трое признаны виновными в незаконном использовании денег банка и осуждены к срокам от 1 года до 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно.





Двое признаны виновными в незаконном использовании денег банка и освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности.





В отношении одного дело прекращено в связи со смертью.