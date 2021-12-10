Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего наркоторговца в Петропавловске

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Как сообщает Polisia.kz, 22-летний житель Петропавловска попал в поле зрения североказахстанских борцов с наркопреступностью в конце августа.
В распоряжение стражей порядка поступила информация о возможной причастности молодого человека к распространению наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен полимерный сверток со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество. Общий вес изъятого составил 31 грамм. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество "мефедрон" - синтетический аналог кокаина. Изъятый вес составил около 500 разовых доз. Впрочем, этим "ассортимент" подозреваемого в наркоторговле не исчерпывался. При проверке его показаний полицейские установили так называемые "закладки", в которых изъяты таблетки. Таблетки оказались психотропным веществом MDMA, или метамфетамином, более известным под названием "экстази". К слову, это первый случай изъятия метамфетамина в СКО в нынешнем году. Подозреваемый арестован", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности СКО Иван Терзиди.
Ранее сообщалось, что все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками, поскольку это легкий заработок. Так, в Жамбылской области полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в Алматы.