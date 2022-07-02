Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области

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ПАВЛОДАР. 1 ИЮЛЯ - Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следствием установлено, что два гражданина РК создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. В период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.

В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Суд признал обоих виновным и приговорил их к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у одного из них денежных средств в сумме более 13 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.