Грабители отобрали телефон у жителя Нур-Султана и нанесли ему ножевое ранение

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане трое грабителей напали на двух мужчин, у одного из которых отняли новый мобильный телефон. Желая вернуть свою вещь, мужчина догнал грабителей и в драке получил ножевое ранение, передает Kazakhstan Today.

Потерпевший с братом около 23.00 решил сходить в магазин. По дороге им встретились трое неизвестных им мужчин, которые попросили закурить, начали провоцировать их на драку и вымогать содержимое из их карманов. Отобрав сотовый телефон у одного из братьев, трое подозреваемых бросились бежать. Желая вернуть недавно купленный мобильник, старший брат побежал следом. Догнав грабителей, он попытался забрать свой телефон, из-за чего началась драка. В результате потасовки потерпевшему было нанесено ножевое ранение", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Все трое грабителей задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, в 2018 году всю страну потрясло убийство Дениса Тена . Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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